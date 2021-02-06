Коронавірус в Україні. Інфографіка: Facebook

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Коронавірус в Україні почав відступати після локдауну, але кількість госпіталізацій навпаки зростає. Так, за минулу добу, 5 лютого, вірус виявили в 4 тис. 310 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 241 тис. 479 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 7 тис. 158 людей, а загалом вже одужали 1 млн 70 тис. 749 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 129 осіб. Загальна кількість жертв становить 23 тис. 516 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 352 тис. 527.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області (498 нових інфікованих), Дніпропетровській області (306 заражень), Київській області (295 хворих), Львівській області (286 захворілих на інфекцію).





Динаміка розповсюдження коронавірусу в регіонах така:

м. Київ — 212 випадків;

Вінницька область — 247 випадків;

Волинська область — 99 випадків;

Дніпропетровська область — 306 випадків;

Донецька область — 125 випадків;

Житомирська область — 124 випадки;

Закарпатська область — 221 випадок;

Запорізька область — 227 випадків;

Івано-Франківська область — 498 випадків;

Київська область — 295 випадків;

Кіровоградська область — 43 випадки;

Луганська область — 54 випадки;

Львівська область — 286 випадків;

Миколаївська область — 82 випадки;

Одеська область — 176 випадків;

Полтавська область — 111 випадків;

Рівненська область — 111 випадків;

Сумська область — 97 випадків;

Тернопільська область — 120 випадків;

Харківська область — 225 випадків;

Херсонська область — 67 випадків;

Хмельницька область — 132 випадки;

Черкаська область — 111 випадків;

Чернівецька область — 258 випадків;

Чернігівська область — 83 випадки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі продовжує поширюватися — нинішні темпи вакцинації дозволять повернутися до звичного життя не раніше ніж через сім років. Для цього необхідно буде прищепити 75% населення планети. У середньому у світі зараз вакцинують близько 4,5 млн осіб на добу.