Коронавирус в Украине уложил в больницы тысячи украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150036-koronavirus-v-ukraine-ulojil-v-bolnicy-tysyachi-ukraincev-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине начал отступать после локдауна, но количество госпитализаций продолжает неуклонно расти. Так, за прошедшие сутки, 5 февраля, вирус был обнаружен у 4 тыс. 310 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 241 тыс. 479 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 7 тыс.158 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 70 тыс. 749 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 129 человек. Общее число жертв составляет 23 тыс. 516 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 352 тыс. 527.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (498 новых инфицированных), Днепропетровской области (306 заражений), Киевской области (295 больных), Львовской области (286 заболевших инфекцией).
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- г. Киев — 212 случаев;
- Винницкая область — 247 случаев;
- Волынская область — 99 случаев;
- Днепропетровская область — 306 случаев;
- Донецкая область — 125 случаев;
- Житомирская область — 124 случая;
- Закарпатская область — 221 случай;
- Запорожская область — 227 случаев;
- Ивано-Франковская область — 498 случаев;
- Киевская область — 295 случаев;
- Кировоградская область — 43 случая;
- Луганская область — 54 случая;
- Львовская область — 286 случаев;
- Николаевская область — 82 случая;
- Одесская область — 176 случаев;
- Полтавская область — 111 случаев;
- Ровенская область — 111 случаев;
- Сумская область — 97 случаев;
- Тернопольская область — 120 случаев;
- Харьковская область — 225 случаев;
- Херсонская область — 67 случаев;
- Хмельницкая область — 132 случая;
- Черкасская область — 111 случаев;
- Черновицкая область — 258 случаев;
- Черниговская область — 83 случая.
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире продолжает распространяться — нынешние темпы вакцинации позволят вернуться к привычной жизни не ранее чем через семь лет. Для этого необходимо будет привить 75% населения планеты. В среднем в мире сейчас вакцинируют около 4,5 млн человек в сутки.