Коронавирус в Украине. Инфографика: Facebook

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Ракурс

Коронавирус в Украине начал отступать после локдауна, но количество госпитализаций продолжает неуклонно расти. Так, за прошедшие сутки, 5 февраля, вирус был обнаружен у 4 тыс. 310 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 241 тыс. 479 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 7 тыс.158 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 70 тыс. 749 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 129 человек. Общее число жертв составляет 23 тыс. 516 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 352 тыс. 527.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (498 новых инфицированных), Днепропетровской области (306 заражений), Киевской области (295 больных), Львовской области (286 заболевших инфекцией).

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 212 случаев;

Винницкая область — 247 случаев;

Волынская область — 99 случаев;

Днепропетровская область — 306 случаев;

Донецкая область — 125 случаев;

Житомирская область — 124 случая;

Закарпатская область — 221 случай;

Запорожская область — 227 случаев;

Ивано-Франковская область — 498 случаев;

Киевская область — 295 случаев;

Кировоградская область — 43 случая;

Луганская область — 54 случая;

Львовская область — 286 случаев;

Николаевская область — 82 случая;

Одесская область — 176 случаев;

Полтавская область — 111 случаев;

Ровенская область — 111 случаев;

Сумская область — 97 случаев;

Тернопольская область — 120 случаев;

Харьковская область — 225 случаев;

Херсонская область — 67 случаев;

Хмельницкая область — 132 случая;

Черкасская область — 111 случаев;

Черновицкая область — 258 случаев;

Черниговская область — 83 случая.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире продолжает распространяться — нынешние темпы вакцинации позволят вернуться к привычной жизни не ранее чем через семь лет. Для этого необходимо будет привить 75% населения планеты. В среднем в мире сейчас вакцинируют около 4,5 млн человек в сутки.