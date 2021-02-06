Сколько заработала Рада на прогулах депутатов, рассказал Разумков

Прогулы депутатов. Фото: НП

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Прогулы депутатов позволили подзаработать Верховной Раде — она сэкономила на невозмещении нардепам расходов за пропуски заседаний комитетов и неучастие в голосовании на пленарных заседаниях 64 млн грн.

Часть этих средств потратили на аппарат Верховной Рады, а еще одна часть пошла на финансирование помощников депутатов. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью «Бабелю».

Сообщается, что Верховная Рада вела учет рабочего времени депутатов. Путем того, что часть из них не ходила на работу и не голосовала, экономия фонда заработной платы и депутатских составила более 64 млн грн.

Речь идет о денежных компенсациях депутатам за проживание в гостиницах, перелеты и т. д., — рассказал он.



Разумков отметил, что средства, которые остались неизрасходованными, вернулись в государственный бюджет.

Напомним, ранее мы сообщали, что десятки народных депутатов останутся без месячной зарплаты из-за прогулов. Зарплаты за декабрь 2020 года лишили 79 нардепов, поскольку они пропустили более 30% голосований в Верховной Ради. Таким образом почти каждый пятый нардеп останется без заработанных денег на своей должности.