Станция "Академик Вернадский". Скриншот: Ракурс

https://racurs.ua/n150034-google-pozdravil-stanciu-akademik-vernadskiy-s-ubileem-foto-dudla.html

Ракурс

«Академик Вернадский», украинская полярная станция, празднует юбилей сегодня, 6 февраля. Украинские полярники продолжают изучать Антарктиду уже в течение 25 лет.

По этому случаю команда Google (Гугл) создала анимированный дудл, на котором изображена антарктическая станция с украинским флагом, а рядом с ней играют пингвины. Соответствующая анимация появилась в браузерах пользователей поисковика.



Как известно, научная станция «Академик Вернадский» занимается проведением научных исследований по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

В ответ на дудл команда станции создала свой вариант логотипа Google #MySuperG на фоне «Академика Вернадского» с соблюдением политики малейшего вмешательства в природу. На фото также видно субантарктических пингвинов, которые стали героями дудла.

Отметим, что «Академик Вернадский» — единственная украинская антарктическая станция, расположенная на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Она работает постоянно, и является метеорологической и географической обсерваторией. Основанная в 1947 году как британская станция «Фарадей», в феврале 1996 года она была передана Украине от Великобритании и переименована в честь выдающегося украинского ученого, академика Владимира Вернадского.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Антарктиде вблизи украинской станции «Академик Вернадский» откололся ледник. Инцидент произошел на острове Галиндез, на котором расположена украинская станция.