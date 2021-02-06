Гугл дудл. Скріншот: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n150034-google-pozdorovyv-stanciu-akademik-vernadskyy-z-uvileiem-foto-dudla.html

Ракурс

«Академік Вернадський», українська полярна станція, святкує ювілей сьогодні, 6 лютого. Українські полярники продовжують вивчати Антарктиду вже протягом 25 років.

З цієї нагоди команда Google (Гугл) створила анімований дудл, на якому зображена антарктична станція з українським прапором, а поруч із нею бавляться пінгвіни. Відповідна анімація з’явилася у браузерах користувачів пошуковика.





Як відомо, наукова станція «Академік Вернадський» займається проведенням наукових досліджень щодо зміни клімату, озонової діри, реакції тварин і рослин на потепління тощо.

У відповідь на дудл команда станції створила свій варіант логотипу Google #MySuperG на тлі «Академіка Вернадського» з дотриманням політики найменшого втручання в природу. На фото також видно субантарктичних пінгвінів, які стали героями дудла.

Зазначимо, що «Академік Вернадський» — єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює постійно, і є метеорологічною та географічною обсерваторією. Заснована в 1947 році як британська станція «Фарадей», в лютому 1996 року була передана Україні від Великої Британії та перейменована на честь видатного українського вченого, академіка Володимира Вернадського.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Антарктиді поблизу української станції «Академік Вернадський» відколовся льодовик. Інцидент стався на острові Галіндез, на котрому розташована українська станція.