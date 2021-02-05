6 лютого відзначають День без мобільного телефону. Фото: androidinsider.ru

https://racurs.ua/ua/n150033-6-lutogo-vidznachaut-den-kseniyi-ta-den-bez-mobilnogo-telefonu.html

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6 лютого православне свято преподобної Ксенії Міласської та блаженної Ксенії Петербурзької. А за народним календарем цей день вважають днем Ксенії або Ксенія-півхлібниця.

На Русі 6 лютого люди не вечеряли, бо вважали, що хто в цей день ввечері перший поїсть, той першим з усіх покине світ земний. Також заборонялося розповідати сни, які снилися у ніч на 6 лютого.

Народні прикмети на 6 лютого:

Світить сонце — буде гарна весна.

Безвітряна погода на Ксенію — друга половина липня буде теплою та сухою.

Якщо у цей день немає вітру і дощів — буде дефіцит корму для худоби.

У світі 6 лютого відзначають Всесвітній день без мобільного телефону. Ідея свята виникла в 2001 році у французького письменника Філа Марсо. Також цього дня відзначають День кульгавої качки («кульгава качка» — це термін, який використовується для опису обраного посадової особи, яке йде з посади і більше не відповідає за обіцянки та вчинки перед своїм виборцем). Крім того, 6 лютого відзначають День Боба Марлі на Ямайці, День штату Массачусетс в США та Національний день саамів.

6 лютого в історії:

1900 рік — Олександр Попов вперше передав по радіо сигнал про лихо на морі.

1901 рік — у Парижі на вокзалах з’явились перші громадські телефони.

1931 рік — на екрани США вийшов фільм Чарлі Чапліна «Вогні великого міста».

1958 рік — в аеропорту Мюнхена під час зльоту розбився літак, на борту якого перебувала футбольна команда «Манчестер Юнайтед». Загинули 23 людини, серед них 8 футболістів.

1958 рік — створена Спілка кінематографістів України.

Нагадаємо, 5 лютого в Україні та світі святкували Всесвітній день «Нутелли» — популярної горіхової пасти, яку обожнюють дорослі та діти у всьому світі.