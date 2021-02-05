6 февраля отмечают День без мобильного телефона. Фото: androidinsider.ru

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6 февраля православный праздник преподобной Ксении Миласской и блаженной Ксении Петербургской. А по народному календарю этот день считают днем Ксении или Аксинья-полухлебница.

На Руси 6 февраля люди не ужинали, ибо считали, что кто в этот день вечером первый поест, тот первым из всех покинет мир земной. Также запрещалось рассказывать сны, которые снились в ночь на 6 февраля.

Народные приметы на 6 февраля:

Светит солнце — будет хорошая весна.

Безветренная погода на Аксинию — вторая половина июля будет теплой и сухой.

Если в этот день нет ветра и дождей — будет дефицит корма для скота.

В мире 6 февраля отмечают Всемирный день без мобильного телефона. Идея праздника возникла в 2001 году у французского писателя Фила Марсо. Также в этот день отмечают День хромой утки («хромая утка» — это термин, используемый для описания избранного должностного лица, которое уходит с должности и больше не отвечает за обещания и поступки перед своим избирателем). Кроме того, 6 февраля отмечают День Боба Марли на Ямайке, День штата Массачусетс в США и Национальный день саамов.

6 февраля в истории:

1900 год — Александр Попов впервые передал по радио сигнал о бедствии на море.

1901 год — в Париже на вокзалах появились первые общественные телефоны.

1931 год — на экраны США вышел фильм Чарли Чаплина «Огни большого города».

1958 год — в аэропорту Мюнхена во время взлета разбился самолет, на борту которого находилась футбольная команда «Манчестер Юнайтед». Погибли 23 человека, среди них 8 футболистов.

1958 год — создан Союз кинематографистов Украины.

Напомним, 5 февраля в Украине и мире праздновали Всемирный день «Нутеллы» — популярной ореховой пасты, которую обожают взрослые и дети во всем мире.