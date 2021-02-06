Скільки заробила Рада на прогулах депутатів, розповів Разумков

Прогули депутатів. Фото: НП

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Прогули депутатів дозволили підзаробити Верховній Раді — вона зекономила на невідшкодуванні нардепам витрат через пропуски засідань комітетів та неучасть у голосуванні на пленарних засіданнях 64 млн грн.

Частину цих коштів витратили на апарат Верховної Ради, а ще одна частина пішла на фінансування помічників депутатів. Про це заявив очільник Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю «Бабелю».

Повідомляється, що Верховна Рада вела облік робочого часу депутатів. Шляхом того, що частина з них не ходила на роботу та не голосувала, економія фонду заробітної плати та депутатських становила понад 64 млн грн.

Ідеться про грошові компенсації депутатам за проживання в готелях, перельоти тощо, — розповів він.



Разумков зауважив, що кошти, які залишилися невитраченими, повернулися до державного бюджету.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що десятки народних депутатів залишаться без місячної зарплатні через прогули. Зарплати за грудень 2020 року позбавили 79 нардепів, оскільки вони пропустили понад 30% голосувань у Верховній Раді. Таким чином чи не кожен п’ятий нардеп залишиться без зароблених грошей на своїй посаді.