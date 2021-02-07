Росія веде інформаційну війну проти західних COVID-вакцин. Фото: РБК

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Дискредитувати американські вакцини від коронавірусу виробництва Moderna і Pfizer намагається Росія.

Моква проводить інформаційну кампанію в країнах Латинської Америки та Східної Європи проти цих препаратів. Зокрема, пропаганду поширюють іспаномовні акаунти Russia Today і Sputnik в Twitter і Facebook. Ці ЗМІ контролюються російським урядом. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дослідників та представників Держдепартаменту США.

Зазначається, що російська кампанія зосереджена на країнах Латинської Америки, включаючи Мексику, яка на цьому тижні підписала угоду про придбання мільйонів доз російської вакцини. Також росіяни намагаються вплинути й на Аргентину, яка у січні почала вакцинацію своїх громадян.

Проросійські ЗМІ розмістили в Facebook і Twitter сотні посилань на новини про те, що американські вакцини могли відігравати певну роль у смерті людей. При цьому не публікувалася інформація про подальші звіти, які виявили, що препарати, швидше за все, не зіграли жодної ролі в смерті. Також ці облікові записи нахвалювали російську вакцину «Супутник V».

У статті The New York Times зазначається, що спочатку пропаганда була спрямована на Oxford-AstraZeneca. Поширювалася інформація про те, що вакцина може перетворити людей на мавп, оскільки вона була розроблена з використанням вірусу шимпанзе.

Однак ця кампанія раптово припинилася в середині грудня. Це сталося після того, як стало відомо, що «Супутник V» та препарат Oxford-AstraZeneca досягли угоди про тестування комбінації вакцин.

Нагадаємо, російську вакцину від коронавірусу «Супутник V» почали примусово випробовувати на бюджетниках в окупованому Криму. Працівникам бюджетних установ відкрито погрожують звільненням за відмову щепитися «Супутником».