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Ракурс
Россия ведет информационную войну против западных COVID-вакцин. Фото: РБК

Россия ведет информационную войну против западных COVID-вакцин — NYT (ФОТО)

7 фев 2021, 08:40
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Дискредитировать американские вакцины от коронавируса производства Moderna и Pfizer пытается Россия.

Моква проводит информационную кампанию в странах Латинской Америки и Восточной Европы против этих препаратов. В частности, пропаганду распространяют испаноязычные аккаунты Russia Today и Sputnik в Twitter и Facebook. Эти СМИ контролируются российским правительством. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на исследователей и представителей Госдепартамента США.

Отмечается, что российская кампания сосредоточена на странах Латинской Америки, включая Мексику, которая на этой неделе подписала соглашение о приобретении миллионов доз российской вакцины. Также россияне пытаются повлиять и на Аргентину, которая в январе начала вакцинацию своих граждан.

Россия ведет информационную войну против западных COVID-вакцин. Фото: nyt.com

Пророссийские СМИ разместили в Facebook и Twitter сотни ссылок на новости о том, что американские вакцины могли играть определенную роль в смерти людей. При этом не публиковалась информация о дальнейших отчетах, которые выявили, что препараты, скорее всего, не сыграли никакой роли в смерти. Также эти учетные записи нахваливали российскую вакцину «Спутник V».

В статье The New York Times отмечается, что изначально пропаганда была направлена на Oxford-AstraZeneca. Распространялась информация о том, что вакцина может превратить людей в обезьян, поскольку она была разработана с использованием вируса шимпанзе.

Однако эта кампания внезапно прекратилась в середине декабря. Это произошло после того, как стало известно, что «Спутник V» и препарат Oxford-AstraZeneca достигли соглашения о тестировании комбинации вакцин.


Россия ведет информационную войну против западных COVID-вакцин. Фото: nyt.com

Напомним, российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начали принудительно испытывать на бюджетниках в оккупированном Крыму. Работникам бюджетных учреждений открыто угрожают увольнением за отказ прививаться «Спутником».


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