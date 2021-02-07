Украинская сноубордистка победила на Кубке Европы. Фото: Ski Federation of Ukraine

https://racurs.ua/n150062-ukrainskaya-snoubordistka-pobedila-na-kubke-evropy-foto.html

Ракурс

Украинские сноубордисты великолепно выступили на Кубке Европы в Швейцарии.

Аннамари Данчу завоевала золотую медаль в параллельном слаломе. А Василий Кашелюк отметился серебряной наградой среди мужчин. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) на собственной странице в Facebook.

Поздравляем украинскую сноубордистку Аннамари Данчу с победой на Кубке Европы в Швейцарии. Наша спортсменка стала первой в параллельном слаломе, — отметили в НОК.

Как известно, Аннамари Данчу — чемпионка Украины 2007 года и призер международных соревнований. В 2007 году на Европейском молодежном олимпийском фестивале заняла 4 место, а на чемпионатах мира среди юниоров 2007 и 2009 годов заняла 6 и 8 места.

Сноубордистка трижды выигрывала золотые награды Кубка Европы в гигантском слаломе — в 2009, 2010 и 2011 годах. В 2010 году Аннамари стала чемпионкой мира по сноуборду среди юниоров.

Напомним, на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй сборная Украины стала бронзовым призером в смешанной эстафете. «Бронза» в смешанной эстафете была третьей медалью на этом чемпионате Европы.