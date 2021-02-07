Українська сноубордистка перемогла на Кубку Європи. Фото: Ski Federation of Ukraine

https://racurs.ua/ua/n150062-ukrayinska-snoubordystka-peremogla-na-kubku-ievropy-foto.html

Ракурс

Українські сноубордисти чудово виступили на Кубку Європи в Швейцарії.

Аннамарі Данчу завоювала золоту медаль у паралельному слаломі. А Василь Кашелюк відзначився срібною нагородою серед чоловіків. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України (НОК) на власній сторінці у Facebook.

Вітаємо українську сноубордистку Аннамарі Данчу з перемогою на Кубку Європи у Швейцарії. Наша спортсменка стала першою в паралельному слаломі, — зазначили в НОК.

Як відомо, Аннамарі Данчу — чемпіонка України 2007 року й призер міжнародних змагань. У 2007 році на Європейському молодіжному олімпійському фестивалі посіла 4 місце, а чемпіонатах світу серед юніорів 2007 та 2009 років посіла 6 і 8 місця.

Сноубордистка тричі вигравала золоті нагороди Кубка Європи в гігантському слаломі — у 2009, 2010 та 2011 роках. У 2010 році Аннамарі стала чемпіонкою світу зі сноуборду серед юніорів.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з біатлону в польському місті Душники-Здруй збірна України стала бронзовим призером в змішаній естафеті. «Бронза» у змішаній естафеті була третьою медаллю України на цьому чемпіонаті Європи.