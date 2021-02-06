Володимир Зеленський пообіцяв полярникам криголам

https://racurs.ua/ua/n150061-zelenskogo-pospilkuvavsya-z-polyarnykamy-poobicyav-krygolam-ta-otrymav-zaproshennya-v-antarktydu.html

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Володимир Зеленський, президент України, за допомогою відеозв’язку в реальному часі поспілкувався з українськими полярниками, які перебувають зараз в Антарктиді.

Подія відбулася з нагоди 25-ї річниці української антарктичної станції «Академік Вернадський», повідомляє прес-служба Офісу президента.

У заході також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Ігор Жовква, міністр освіти Сергій Шкарлет, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Під час цієї розмови полярники, зокрема, обговорили необхідність затвердження програми наукових досліджень.

Також полярники попросили Зеленського про власний криголам, завдяки якому можна було б здійснювати дослідження без обмежень.

Володимир Зеленський наголосив, що держава зробить усе, щоб вітчизняна антарктична станція мала свій криголам. Він поставив завдання Офісу президента та Кабінету міністрів разом напрацювати рішення, яке дало б змогу розв’язати це питання, — зазначає прес-служба Офісу президента.

Крім того, начальник 25-ї української антарктичної експедиції Юрій Отруба від імені всіх полярників запросив Зеленського стати першим президентом України, який відвідає українську антарктичну станцію.

Зеленський сьогодні, 6 лютого, також вручив низку державних нагород визначним українським полярникам та взяв участь у церемонії погашення поштових марок, випущених «Укрпоштою» та Національним антарктичним науковим центром з нагоди 25-річчя станції «Академік Вернадський».

Нагадаємо, компанія Google створила анімований дудл з нагоди 25-річчя станції «Академік Вернадський».