Рідкісні тигри втекли з індонезійського зоопарку, вбивши доглядача та кількох тварин

В Індонезії із зоопарку втекли рідкісні суматранські тигри, фото: Babyplus

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В Індонезії двоє рідкісних сумартанських тигрів утекли із зоопарку на острові Борнео.

Втекти двом 18-місячним самкам допомогли проливні дощі, котрі спричинили зсув, який пошкодив огорожу, повідомляє BBC.

Тварини втекли пізно ввечері 5 лютого. Поруч із їхнім вольєром виявили тіло 47-річного доглядача зоопарку, на якому були рани та подряпини.

Також біля вольєру знайшли кількох мертвих тварин, зокрема мавпу та страуса.

Через втечу цих небезпечних тварин довелося організувати масштабне полювання в розташованому на заході острова місті Сінгкаванг.

Поліція наказала закрити найближчі туристичні місця, а місцевих жителів закликала залишатися вдома.

Хоча тварин, які належать до вимираючого виду, намагалися спіймати живими, одну з тигриць, яка поводилася агресивно і могла втекти до іншого району, довелося застрелити. Іншу вдалося приспати.

Хоча ми всіма силами намагалися спіймати тварину живою, нашим пріоритетом є безпека людей, — наголосили в місцевому природоохоронному відомстві.

Нагадаємо, із зоопарку в Одесі в липні 2020 року втекла група гамадрилів.