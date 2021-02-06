Рідкісні тигри втекли з індонезійського зоопарку, вбивши доглядача та кількох тварин

Рідкісні тигри втекли з індонезійського зоопарку, вбивши доглядача та кількох тваринhttps://racurs.ua/ua/n150060-ridkisni-tygry-vtekly-z-indoneziyskogo-zooparku-vbyvshy-doglyadacha-ta-kilkoh-tvaryn.htmlРакурс
В Індонезії двоє рідкісних сумартанських тигрів утекли із зоопарку на острові Борнео.
Втекти двом 18-місячним самкам допомогли проливні дощі, котрі спричинили зсув, який пошкодив огорожу, повідомляє BBC.
Тварини втекли пізно ввечері 5 лютого. Поруч із їхнім вольєром виявили тіло 47-річного доглядача зоопарку, на якому були рани та подряпини.
Також біля вольєру знайшли кількох мертвих тварин, зокрема мавпу та страуса.
Через втечу цих небезпечних тварин довелося організувати масштабне полювання в розташованому на заході острова місті Сінгкаванг.
Поліція наказала закрити найближчі туристичні місця, а місцевих жителів закликала залишатися вдома.
Хоча тварин, які належать до вимираючого виду, намагалися спіймати живими, одну з тигриць, яка поводилася агресивно і могла втекти до іншого району, довелося застрелити. Іншу вдалося приспати.
Хоча ми всіма силами намагалися спіймати тварину живою, нашим пріоритетом є безпека людей, — наголосили в місцевому природоохоронному відомстві.
Нагадаємо, із зоопарку в Одесі в липні 2020 року втекла група гамадрилів.