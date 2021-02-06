Кулеба розповів, чи підтримує Навального після його заяв про Крим

Олексій Навальний, фото: «Юга.ру»

https://racurs.ua/ua/n150059-kuleba-rozpoviv-chy-pidtrymuie-navalnogo-pislya-yogo-zayav-pro-krym.html

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України заявив, що підтримує нещодавно ув’язненого владою російського опозиціонера Олексія Навального, попри його позицію щодо окупованого Криму.

За словами міністра, він принципово виступає «на підтримку людини, яку свавільно кидають за ґрати по абсолютно очевидному політичному кейсі». Про це Кулеба заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Коли він вийде з-за ґрат, очевидно, ми будемо з ним розбиратися, з його поглядами на Крим і на відносини з Україною, — наголосив міністр. — Але права людини мають поважатися. Тому справа Навального у цьому плані є очевидною.

Очільник МЗС України зазначив, що «Україна виступає на захист росіян, які прагнуть демократичних змін», а Навальний став «уособленням цих змін».

Навальний раніше в одному з інтерв’ю запитав: «Крим — це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». На думку Навального, з приводу приналежності Криму потрібно провести «нормальний референдум».

Фраза про бутерброд відтоді почала асоціюватися з позицією Навального щодо Криму.

Кулеба в січні в ефірі одного з українських телеканалів, коментуючи ці слова російського опозиціонера, заявив, що «бутерброд доведеться повернути», а самому Навальному, якщо він очолить Росію, доведеться вибачатися за російську агресію.

Нагадаємо, ситуацію з ув’язнення Навального Кулеба вважає новим «рекордом» свавілля російської влади.