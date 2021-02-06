7 лютого святкують день балету, фото:

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Ракурс

7 лютого у світі щороку святкують День балету.

Балет — це вид сценічного мистецтва, танцювальна театральна вистава, у якій музика поряд з танцем відіграє важливу роль у розвитку сюжету і створенні відповідного настрою. Вважається, що він виник в епоху Ренесансу в Італії у середовищі місцевої еліти, звідки згодом потрапив до Франції.

Також на 7 лютого припадає День народження вогнегасника. Цього дня у 1863 році вогнегасник вперше запатентували у США.

Православна церква цього дня вшановує святителя Григорія Богослова, константинопольського патріарха та одного з Отців церкви, який жив у IV ст. н. е. Після себе він залишив 243 послання, 507 духовних віршів і 45 проповідей. Втім, Григорій Богослов був передусім оратором, а не письменником.

Григорій Богослов мав величезний вплив на богословів наступних часів, багато з яких тлумачили його твори поряд зі Святим письмом.

У народі цього дня відзначали Григоріїв день. Вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити погоду наступного року.

Народні прикмети: