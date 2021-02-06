7 лютого святкують День балету та День народження вогнегасникаhttps://racurs.ua/ua/n150058-7-lutogo-svyatkuut-den-baletu-ta-den-narodjennya-vognegasnyka.htmlРакурс
7 лютого у світі щороку святкують День балету.
Балет — це вид сценічного мистецтва, танцювальна театральна вистава, у якій музика поряд з танцем відіграє важливу роль у розвитку сюжету і створенні відповідного настрою. Вважається, що він виник в епоху Ренесансу в Італії у середовищі місцевої еліти, звідки згодом потрапив до Франції.
Також на 7 лютого припадає День народження вогнегасника. Цього дня у 1863 році вогнегасник вперше запатентували у США.
Православна церква цього дня вшановує святителя Григорія Богослова, константинопольського патріарха та одного з Отців церкви, який жив у IV ст. н. е. Після себе він залишив 243 послання, 507 духовних віршів і 45 проповідей. Втім, Григорій Богослов був передусім оратором, а не письменником.
Григорій Богослов мав величезний вплив на богословів наступних часів, багато з яких тлумачили його твори поряд зі Святим письмом.
У народі цього дня відзначали Григоріїв день. Вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити погоду наступного року.
Народні прикмети:
- якою буде погода цього дня до обіду — таким буде грудень і січень наступного року;
- сильний снігопад цього дня віщує ранню осінь;
- якщо цього дня випав сніг — зима далі не буде суворою;
- якщо цього дня весело щебечуть синиці — варто очікувати сильних морозів.