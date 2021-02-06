Двоє військових загинули в зоні ООС на Донбасі

Україна знову зазнала втрат на Донбасі, фото: UATV

https://racurs.ua/ua/n150057-dvoie-viyskovyh-zagynuly-v-zoni-oos-na-donbasi.html

Ракурс

На Донбасі українські військові знову зазнали втрат.

Сьогодні, 6 лютого, в районі населеного пункту Мар’їнка під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Двоє з них від отриманих поранень загинули, за життя третього борються медики. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Обставини інциденту з’ясовуються.

За інформацією українського журналіста Андрія Цаплієнка, двоє військових загинули близько 16.30. У третього — вкрай важкі поранення. Про це журналіст повідомив у своєму Telegram-каналі.

Усі троє є дуже молодими військовими, 1996−1997 років народження.

В нас вже шестеро загиблих на фронті від початку року. В мене немає сумнівів — в Росії вирішили закінчити бавитись в перемир’я, — наголошує журналіст.

Крім того, в результаті здійсненого російсько-терористичними військами обстрілу зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Піски було поранено українського військового. Пораненого госпіталізували, йому надається медична допомога.

Загалом станом на 17.00 сьогоднішньої доби бойовики десять разів порушували досягнуті домовленості про припинення вогню. Зокрема, біля населеного пункту Луганське вони за допомогою ручного протитанкового гранатомета здійснили дистанційне мінування місцевості біля позицій українських військових мінами ПОМ-2.

Нагадаємо, українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ) раніше повідомляла, що двоє українських військових сьогодні близько 13.00 дістали поранення внаслідок обстрілів українських позицій в районі Торецька та Сєверодонецька.