Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бойовики продовжують порушувати перемир’я на Донбасі, фото: Zik

Двох військових поранено внаслідок обстрілу на Донбасі — ТКГ

6 лют 2021, 16:29
999

На Донбасі двоє українських військових сьогодні, 6 лютого, близько 13.00 дістали поранення внаслідок вчиненого бойовиками обстрілу українських позицій в районі Торецька і Сєверодонецька.

Про це українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що пораненим військовим надано медичну допомогу, їхній стан стабільний.

Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» на обох ділянках фронту та направлені відповідні ноти до СММ ОБСЄ, — зазначається у повідомленні української делегації у ТКГ.


Нагадаємо, наприкінці січня двоє українських військових були поранені внаслідок здійсненої російсько-терористичними військами атаки з використанням безпілотника. Інцидент стався в районі Водяного.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів