Бойовики продовжують порушувати перемир’я на Донбасі, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n150052-dvoh-viyskovyh-poraneno-vnaslidok-obstrilu-na-donbasi-tkg.html

Ракурс

На Донбасі двоє українських військових сьогодні, 6 лютого, близько 13.00 дістали поранення внаслідок вчиненого бойовиками обстрілу українських позицій в районі Торецька і Сєверодонецька.

Про це українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що пораненим військовим надано медичну допомогу, їхній стан стабільний.

Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» на обох ділянках фронту та направлені відповідні ноти до СММ ОБСЄ, — зазначається у повідомленні української делегації у ТКГ.



Нагадаємо, наприкінці січня двоє українських військових були поранені внаслідок здійсненої російсько-терористичними військами атаки з використанням безпілотника. Інцидент стався в районі Водяного.