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Ракурс
Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе, фото: Zik

Двое военных получили ранения в результате обстрела на Донбассе — ТКГ

6 фев 2021, 16:29
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На Донбассе двое украинских военных сегодня, 6 февраля, около 13.00 получили ранения в результате совершенного боевиками обстрела украинских позиций в районе Торецка и Северодонецка.

Об этом украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что раненым военным оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.

Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен «режим тишины» на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ, — отмечается в сообщении украинской делегации в ТКГ.


Напомним, в конце января двое украинских военных были ранены в результате проведенной российско-террористическими войсками атаки с использованием беспилотника. Инцидент произошел в районе Водяного.

Источник: Ракурс


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