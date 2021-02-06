Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе, фото: Zik

https://racurs.ua/n150052-dvoe-voennyh-poluchili-raneniya-v-rezultate-obstrela-na-donbasse-tkg.html

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На Донбассе двое украинских военных сегодня, 6 февраля, около 13.00 получили ранения в результате совершенного боевиками обстрела украинских позиций в районе Торецка и Северодонецка.

Об этом украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что раненым военным оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.

Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен «режим тишины» на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ, — отмечается в сообщении украинской делегации в ТКГ.



Напомним, в конце января двое украинских военных были ранены в результате проведенной российско-террористическими войсками атаки с использованием беспилотника. Инцидент произошел в районе Водяного.