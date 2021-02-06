Двое военных получили ранения в результате обстрела на Донбассе — ТКГhttps://racurs.ua/n150052-dvoe-voennyh-poluchili-raneniya-v-rezultate-obstrela-na-donbasse-tkg.htmlРакурс
На Донбассе двое украинских военных сегодня, 6 февраля, около 13.00 получили ранения в результате совершенного боевиками обстрела украинских позиций в районе Торецка и Северодонецка.
Об этом украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) сообщила в своем Telegram-канале.
Отмечается, что раненым военным оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.
Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен «режим тишины» на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ, — отмечается в сообщении украинской делегации в ТКГ.
Напомним, в конце января двое украинских военных были ранены в результате проведенной российско-террористическими войсками атаки с использованием беспилотника. Инцидент произошел в районе Водяного.