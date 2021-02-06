Двое военных погибли в зоне ООС на Донбассе

Украина снова понесла потери на Донбассе, фото: UATV

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Ракурс

На Донбассе Украинские военные снова понесли потери. Сегодня, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Двое из них от полученных ранений погибли, за жизнь третьего борются медики. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Обстоятельства инцидента выясняются.

По информации украинского журналиста Андрея Цаплиенко, двое военных погибли около 16.30. У третьей — крайне тяжелые ранения. Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале.

Все трое являются очень молодыми военными, 1996−1997 годов рождения.

У нас уже шестеро погибших на фронте с начала года. У меня нет сомнений — в России решили закончить играть в перемирие, — отмечает журналист.

Кроме того, в результате проведенного российско-террористическими войсками обстрела из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Пески был ранен украинский военный. Раненого госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь.

Всего по состоянию на 17.00 сегодняшнего дня боевики десять раз нарушали достигнутые договоренности о прекращении огня. В частности, возле населенного пункта Луганское они с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществили дистанционное минирование местности у позиций украинских военных минами ПОМ-2.

Напомним, украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) ранее сообщала, что двое украинских военных сегодня около 13.00 получили ранения в результате обстрелов украинских позиций в районе Торецка и Северодонецка.