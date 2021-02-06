Ветер с песком из Сахары изменил цвет неба в некоторых районах Франции, фото: Guillaume Séchet

https://racurs.ua/n150056-veter-iz-sahary-izmenil-cvet-neba-nad-franciey-foto-video.html

Ракурс

Во Франции небо над некоторыми регионами изменило свой цвет из-за ветра под названием сирокко, который принес песок из африканской пустыни Сахара.

Также подобное явление наблюдалось над расположенным рядом с Францией крохотным европейским государством Андоррой, сообщает издание Le Parisen.

Во Франции особенно сильно это явление наблюдалось на востоке страны в Альпах, где во многих местах крошечные песчинки подкрасили снег в желтый цвет. Лыжи по такому снегу скользят плохо и быстро повреждаются.

Принесенные из пустыни облака с песком постепенно смещаются на север, в Париж, Тулузы и Лиона.

Сирокко возник из-за прохождения антициклона. Это традиционное для Франции явление, однако обычно оно происходит ближе к весне.

Такой ветер несет большое количество мелкого песка, поэтому водителям рекомендуется не включать дворники с обмыв, а смывать песок на автозаправках сильной струей воды, чтобы избежать образования множества царапин на стекле.

Напомним, в Сахаре в январе выпал снег.