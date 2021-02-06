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Ветер с песком из Сахары изменил цвет неба в некоторых районах Франции, фото: Guillaume Séchet

Ветер из Сахары изменил цвет неба над Францией (ФОТО, ВИДЕО)

6 фев 2021, 19:25
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Во Франции небо над некоторыми регионами изменило свой цвет из-за ветра под названием сирокко, который принес песок из африканской пустыни Сахара.

Также подобное явление наблюдалось над расположенным рядом с Францией крохотным европейским государством Андоррой, сообщает издание Le Parisen.

Во Франции особенно сильно это явление наблюдалось на востоке страны в Альпах, где во многих местах крошечные песчинки подкрасили снег в желтый цвет. Лыжи по такому снегу скользят плохо и быстро повреждаются.

Принесенные из пустыни облака с песком постепенно смещаются на север, в Париж, Тулузы и Лиона.

Сирокко возник из-за прохождения антициклона. Это традиционное для Франции явление, однако обычно оно происходит ближе к весне.

Ветер с песком из Сахары изменил цвет неба в некоторых районах Франции, фото: Météo Pyrénées

Ветер с песком из Сахары изменил цвет неба в некоторых районах Франции, фото: Le Parisen

Такой ветер несет большое количество мелкого песка, поэтому водителям рекомендуется не включать дворники с обмыв, а смывать песок на автозаправках сильной струей воды, чтобы избежать образования множества царапин на стекле.

Ветер с песком из Сахары изменил цвет неба в некоторых районах Франции, фото: Guillaume Séchet

Ветер с песком из Сахары изменил цвет неба в некоторых районах Франции, фото: Guillaume Séchet

Ветер с песком из Сахары изменил цвет неба в некоторых районах Франции, фото: Guillaume Séchet

Ветер с песком из Сахары изменил цвет неба в некоторых районах Франции, фото: Guillaume Séchet


Ветер с песком из Сахары изменил цвет неба в некоторых районах Франции, фото: Guillaume Séchet

Напомним, в Сахаре в январе выпал снег.


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