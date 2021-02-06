Ветер из Сахары изменил цвет неба над Францией (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n150056-veter-iz-sahary-izmenil-cvet-neba-nad-franciey-foto-video.htmlРакурс
Во Франции небо над некоторыми регионами изменило свой цвет из-за ветра под названием сирокко, который принес песок из африканской пустыни Сахара.
Также подобное явление наблюдалось над расположенным рядом с Францией крохотным европейским государством Андоррой, сообщает издание Le Parisen.
Во Франции особенно сильно это явление наблюдалось на востоке страны в Альпах, где во многих местах крошечные песчинки подкрасили снег в желтый цвет. Лыжи по такому снегу скользят плохо и быстро повреждаются.
���� @gonzalo_pirineus #andorra#pols#sablesaharienpic.twitter.com/JC3IvY9BV5— Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) February 6, 2021
Принесенные из пустыни облака с песком постепенно смещаются на север, в Париж, Тулузы и Лиона.
Сирокко возник из-за прохождения антициклона. Это традиционное для Франции явление, однако обычно оно происходит ближе к весне.
Такой ветер несет большое количество мелкого песка, поэтому водителям рекомендуется не включать дворники с обмыв, а смывать песок на автозаправках сильной струей воды, чтобы избежать образования множества царапин на стекле.
Напомним, в Сахаре в январе выпал снег.