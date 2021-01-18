Снег в Сахаре. Фото: Instagram

https://racurs.ua/n149185-samuu-jarkuu-pustynu-mira-zavalilo-snegom-unikalnye-foto.html

Ракурс

Снег в Сахаре, самой жаркой пустыне мира, выпал в этом году. Вторая по площади пустыня на планете покрылась льдом, поскольку температура воздуха резко упала до −3°C.

Это необычное погодное явление сфотографировал фотограф Карим Бучетата. Соответствующие фото он выложил в своем Instagram.









Он сфотографировал заснеженную пустыню недалеко от города Айн-Сефра в Алжире, верблюдов после снегопада в районе Табук на северо-западе Саудовской Аравии, а также овец, стоящих на покрытых льдом дюнах, когда температура упала до −3°C.

Отметим, что в жаркое время года температура в пустыне может достигать +50°C, но в этом месяце температура упала ниже нуля. Январь — самый холодный месяц в Саудовской Аравии, средняя температура составляет +20,2°C. А Табук — один из самых холодных регионов страны со средней температурой +4°.

Напомним, ранее мы сообщали, что аномальные снегопады принес зимний шторм на берега Японского моря в пятницу, 8 января. Сильные ветра и метели практически парализовали движение на побережье Японии. В префектуре Хоккайдо было отменено более 210 авиационных и 240 железнодорожных рейсов.