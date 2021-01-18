Сніг у пустелі. Фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n149185-nayspekotnishu-pustelu-svitu-zavalylo-snigom-unikalni-foto.html

Ракурс

Сніг у Сахарі, найспекотнішій пустелі світу, випав у цьому році. Друга за площею пустеля на планеті покрилася льодом, оскільки температура повітря різко впала до −3° C.

Це незвичайне погодне явище сфотографував фотограф Карім Бучетата. Відповідні фото він виклав у своєму Instagram.









Він сфотографував засніжену пустелю недалеко від міста Айн-Сефра в Алжирі, верблюдів після снігопаду в районі Табук на північному заході Саудівської Аравії, а також овець, що стоять на вкритих льодом дюнах, коли температура впала до −3° C.





Зауважимо, що в жарку пору року температура в пустелі може досягати +50°C, але цього місяця температура впала нижче нуля. Січень — найхолодніший місяць у Саудівській Аравії, середня температура становить +20,2°C. А Табук — один з найбільш холодних регіонів країни із середньою температурою +4°.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що аномальні снігопади приніс зимовий шторм на береги Японського моря в п’ятницю, 8 січня. Сильні вітри та завірюхи практично паралізували рух на узбережжі Японії. У префектурі Хоккайдо було скасовано понад 210 авіаційних і 240 залізничних рейсів.