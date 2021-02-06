Вітер з піском із Сахари змінив колір неба у деяких районах Франції, фото: Guillaume Séchet

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У Франції небо над деякими регіонами змінило свій колір через вітер під назвою сірокко, котрий приніс пісок із африканської пустелі Сахара.

Також подібне явище спостерігалося над розташованою поруч із Францією крихітною європейською державою Андоррою, повідомляє видання Le Parisen.

У Франції особливо сильно це явище спостерігалося на сході країни в Альпах, де в багатьох місцях крихітні піщинки підфарбувало сніг у жовтуватий колір. Лижи по такому снігу ковзають погано і швидко пошкоджуються.

Принесені з пустелі хмари з піском поступово зміщаються на північ, до Парижа, Тулузи та Ліона.

Сірокко виник через проходження антициклону. Це традиційне для Франції явище, проте зазвичай воно відбувається ближче до весни.

Такий вітер несе велику кількість дрібного піску, тож водіям рекомендується не вмикати двірники з обмивши, а змивати пісок на автозаправках сильним струменем води, щоб уникнути утворення безлічі подряпин на склі.

Нагадаємо, у Сахарі в січні випав сніг.