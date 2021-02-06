Закрити телеканал «Наш» вимагають активісти у Києві (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n150055-zakryty-telekanal-nash-vymagaut-aktyvisty-u-kyievi-foto-video.htmlРакурс
У Києві біля будівлі телеканалу «Наш» сьогодні, 6 лютого, відбувається мітинг, учасники якого вимагають забрати у цього ЗМІ ліцензію.
Мітинг наразі відбувається без ексцесів. Про це повідомляє Telegram-канал PavloskyNews.
Активісти, зокрема, заявили журналістам про плани підготувати звернення з вимогою забрати у телеканалу «Наш» ліцензію.
Також невелика група активістів приходила до будівлі телеканалу «Інтер» з аналогічними вимогами. Зазначається, що мітингувальники звідти вже пішли, біля «Інтеру» залишилися лише стягнуті туди сили поліції.
Це вже не перший мітинг з вимогою позбавити телеканал «Наш» ліцензії, попередній відбувся 4 лютого. Тоді між поліцією та мітингувальниками виникли сутички, в результаті чого чотирьох активістів затримали. Один з них згодом зміг вилізти у вікно Шевченківського відділення поліції і погрожував викинутися.
Нагадаємо, в Україні нещодавно потрапили під санкції пов’язані з проросійським політиком Віктором Медведчуком телеканали ZIK, «112 Україна» та NewsOne.