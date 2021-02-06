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Ракурс
Під час акції під телеканалом «Наш», фото: PavloskyNews

Закрити телеканал «Наш» вимагають активісти у Києві (ФОТО, ВІДЕО)

6 лют 2021, 18:48
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У Києві біля будівлі телеканалу «Наш» сьогодні, 6 лютого, відбувається мітинг, учасники якого вимагають забрати у цього ЗМІ ліцензію.

Мітинг наразі відбувається без ексцесів. Про це повідомляє Telegram-канал PavloskyNews.

Активісти, зокрема, заявили журналістам про плани підготувати звернення з вимогою забрати у телеканалу «Наш» ліцензію.

Під час акції під телеканалом «Наш», фото: PavloskyNews

Під час акції під телеканалом «Наш», фото: «Букви»

Під час акції під телеканалом «Наш», фото: «Букви»

Під час акції під телеканалом «Наш», фото: «Букви»

Під час акції під телеканалом «Наш», фото: «Букви»

Під час акції під телеканалом «Наш», фото: «Букви»

Також невелика група активістів приходила до будівлі телеканалу «Інтер» з аналогічними вимогами. Зазначається, що мітингувальники звідти вже пішли, біля «Інтеру» залишилися лише стягнуті туди сили поліції.

Під час акції під телеканалом «Інтер», фото: PavloskyNews

Під час акції під телеканалом «Інтер», фото: PavloskyNews


Це вже не перший мітинг з вимогою позбавити телеканал «Наш» ліцензії, попередній відбувся 4 лютого. Тоді між поліцією та мітингувальниками виникли сутички, в результаті чого чотирьох активістів затримали. Один з них згодом зміг вилізти у вікно Шевченківського відділення поліції і погрожував викинутися.

Нагадаємо, в Україні нещодавно потрапили під санкції пов’язані з проросійським політиком Віктором Медведчуком телеканали ZIK, «112 Україна» та NewsOne.

Джерело: Ракурс


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