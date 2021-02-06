Під час акції під телеканалом «Наш», фото: PavloskyNews

https://racurs.ua/ua/n150055-zakryty-telekanal-nash-vymagaut-aktyvisty-u-kyievi-foto-video.html

Ракурс

У Києві біля будівлі телеканалу «Наш» сьогодні, 6 лютого, відбувається мітинг, учасники якого вимагають забрати у цього ЗМІ ліцензію.

Мітинг наразі відбувається без ексцесів. Про це повідомляє Telegram-канал PavloskyNews.

Активісти, зокрема, заявили журналістам про плани підготувати звернення з вимогою забрати у телеканалу «Наш» ліцензію.

Також невелика група активістів приходила до будівлі телеканалу «Інтер» з аналогічними вимогами. Зазначається, що мітингувальники звідти вже пішли, біля «Інтеру» залишилися лише стягнуті туди сили поліції.

Це вже не перший мітинг з вимогою позбавити телеканал «Наш» ліцензії, попередній відбувся 4 лютого. Тоді між поліцією та мітингувальниками виникли сутички, в результаті чого чотирьох активістів затримали. Один з них згодом зміг вилізти у вікно Шевченківського відділення поліції і погрожував викинутися.

Нагадаємо, в Україні нещодавно потрапили під санкції пов’язані з проросійським політиком Віктором Медведчуком телеканали ZIK, «112 Україна» та NewsOne.