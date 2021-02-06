Наслідки авіакатастрофи MH17, фото: UA.NEWS

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Україна у липні 2014 року, коли над Донбасом було збито малазійський «Боїнг» рейсу MH17, не знала, що цивільна авіація перебуває в небезпеці.

Отже, недостатньо доказів, щоб притягнути Україну до юридичної відповідальності за незакриття повністю повітряного простору. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, повідомляє видання NU.

Нижня палата парламенту Нідерландів ще в жовтні 2019 року закликала провести відповідне розслідування, щоб отримати більше ясності щодо ролі України у цій катастрофі, зокрема — чому авіаційний простір над зоною конфлікту не був повністю закритий.

Блок зазначає, що проведення розслідування забрало більше часу, ніж очікувалося.

Виявлено недостатньо доказів, які б свідчили про те, що українська влада на той час, відповідальна за безпеку цивільної авіації на сході України, усвідомлювала загрозу для цивільної авіації за винятком тої частини авіапростору, яка вже була закрита, — наголосив Блок у листі до парламенту.

Також міністр зазначив, що російські органи цивільної авіації, які відповідали за вже закритий повітряний простір, прилеглий до зони бойових дій на Сході України, схоже, також не бачили загрози для цивільної авіації.

Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який виконував регулярний рейс МН17 з Нідерландів до Малайзії, був збитий у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. В результаті загинули усі 298 осіб, які перебували на борту літака.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Росія вийшла з консультативної групи щодо розслідування збиття малазійського «Боїнга».