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У ЗСУ розпочнеться вакцинація від коронавірусу

У ЗСУ розповіли, кого першими провакцинують від коронавірусу

6 лют 2021, 17:02
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Вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19 у Збройних силах України (ЗСУ) першими пройдуть військові, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (ООС), та ті, кого туди планують найближчим часом залучити.

Також у першій черзі вакцинації будуть військові лікарі. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на прес-службу Медичних сил.

Вакцинація здійснюватиметься за особистим бажанням військового, проте, коли саме вона розпочнеться, наразі ще не відомо.

Щойно вакцина надійде, щойно вона буде офіційно розподілена — ми і розпочнемо. Наразі дати чіткої немає, — зазначив керівник прес-служби Медичних сил ЗСУ Олексій Мазепа.


Мазепа також запевнив, що проблем із транспортуванням і збереженням вакцин не буде, для цього є необхідне устаткування та вже створені імунологічні бригади, які займатимуться введенням вакцин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна отримала підтвердження стосовно постачання 12 млн доз вакцин від COVID-19.


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