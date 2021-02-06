В ВСУ рассказали, кого первыми провакцинируют от коронавирусаhttps://racurs.ua/n150053-v-vsu-rasskazali-kogo-pervymi-provakciniruut-ot-koronavirusa.htmlРакурс
Вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19 в Вооруженных силах Украины (ВСУ) первыми пройдут военные, участвующие в операции Объединенных сил (ООС), и те, кого туда планируют в ближайшее время привлечь.
Также в первой очереди вакцинации будут военные врачи. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу Медицинских сил.
Вакцинация будет осуществляться по собственному желанию военного, однако, когда именно она начнется, пока еще не известно.
Как только вакцина поступит, как только она будет официально распределена — мы и начнем. В настоящее время даты четкой нет, — отметил руководитель пресс-службы Медицинских сил ВСУ Алексей Мазепа.
Мазепа также заверил, что проблем с транспортировкой и хранением вакцин не будет, для этого есть необходимое оборудование и созданы иммунологические бригады, которые будут заниматься введением вакцин.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин от COVID-19.