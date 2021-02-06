Последствия авиакатастрофы MH17, фото: UA.NEWS

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Украина в июле 2014 года, когда над Донбассом был сбит малазийский «Боинг» рейса MH17, не знала, что гражданская авиация находится в опасности.

Таким образом, недостаточно доказательств, чтобы привлечь Украину к юридической ответственности за незакрытие полностью воздушного пространства. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, сообщает издание NU.

Нижняя палата парламента Нидерландов еще в октябре 2019 года призвала провести соответствующее расследование, чтобы получить больше ясности относительно роли Украины в этой катастрофе, в частности — почему воздушное пространство над зоной конфликта не было полностью закрыто.

Блок отмечает, что проведение расследования потребовало больше времени, чем ожидалось.

Обнаружено недостаточно доказательств, свидетельствующих о том, что украинская власть в то время, ответственная за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, осознавала угрозу для гражданской авиации за исключением той части авиапространства, которая уже была закрыта, — подчеркнул Блок в письме парламенту.

Также министр отметил, что российские органы гражданской авиации, которые отвечали за уже закрытое воздушное пространство, прилегающее к зоне боевых действий на Востоке Украины, похоже, также не видели угрозы для гражданской авиации.

Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17 из Нидерландов в Малайзию, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета.

Напомним, в октябре 2020 году Россия вышла из консультативной группы по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга».