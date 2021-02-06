Во время акции под телеканалом «Наш», фото: PavloskyNews

https://racurs.ua/n150055-zakryt-telekanal-nash-trebuut-aktivisty-v-kieve-foto-video.html

Ракурс

В Киеве возле здания телеканала «Наш» сегодня, 6 февраля, проходит митинг, участники которого требуют забрать у этого СМИ лицензию.

Митинг в настоящее время проходит без эксцессов. Об этом сообщает Telegram-канал PavloskyNews.

Активисты, в частности, заявили журналистам о планах подготовить обращение с требованием забрать у телеканала «Наш» лицензию.

Также небольшая группа активистов приходила к зданию телеканала «Интер» с аналогичными требованиями. Отмечается, что митингующие оттуда уже ушли, у «Интера» остались только стянутые туда силы полиции.

Это уже не первый митинг с требованием лишить телеканал «Наш» лицензии, предыдущий состоялся 4 февраля. Тогда между полицией и митингующими произошли столкновения, в результате чего четверых активистов задержали. Один из них впоследствии смог вылезти в окно Шевченковского отделения полиции и угрожал выброситься.

Напомним, в Украине недавно попали под санкции связанные с пророссийским политиком Виктором Медведчуком телеканалы ZIK, «112 Украина» и NewsOne.