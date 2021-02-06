7 февраля празднуют день балета, фото:

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Ракурс

7 февраля в мире ежегодно празднуют День балета.

Балет — это вид сценического искусства, танцевальное театральное представление, в котором музыка рядом с танцем играет важную роль в развитии сюжета и создании соответствующего настроения. Считается, что он возник в эпоху Ренессанса в Италии в среде местной элиты, откуда впоследствии попал во Францию.

Также на 7 февраля приходится День рождения огнетушителя. В этот день в 1863 году огнетушитель впервые запатентовали в США.

Православная церковь в этот день чтит святителя Григория Богослова, константинопольского патриарха и одного из Отцов церкви, который жил в IV в. н. е. После себя он оставил 243 послания, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей. Впрочем, Григорий Богослов был прежде всего оратором, а не писателем.

Григорий Богослов имел огромное влияние на богословов последующего времени, многие из которых толковали его произведения наряду со Священным писанием.

В народе этот день отмечали Григорьев день. Считалось, что по погоде в этот день можно предсказать погоду в следующем году.

Народные приметы: