Алексей Навальный, фото: «Юга.ру»

https://racurs.ua/n150059-kuleba-rasskazal-podderjivaet-navalnogo-posle-ego-zayavleniy-o-kryme.html

Ракурс

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины заявил, что поддерживает недавно заключенного властями за решетку российского оппозиционера Алексея Навального, несмотря на его позицию относительно оккупированного Крыма.

По словам министра, он принципиально выступает «в поддержку человека, которого произвольно бросают за решетку по совершенно очевидному политическому кейсу». Об этом Кулеба заявил в интервью «Радіо Свобода».

Когда он выйдет из-за решетки, очевидно, мы будем с ним разбираться, с его взглядами на Крым и на отношения с Украиной, — подчеркнул министр. — Но права человека должны уважаться. Поэтому дело Навального в этом плане очевидно.

Глава МИДа Украины отметил, что «Украина выступает в защиту россиян, стремящихся к демократическим переменам», а Навальный стал «олицетворением этих перемен».

Навальный ранее в одном из интервью спросил:"Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?". По мнению Навального, по поводу принадлежности Крыма нужно провести «нормальный референдум».

Фраза о бутерброде с тех пор стала ассоциироваться с позицией Навального по Крыму.

Кулеба в январе в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя эти слова российского оппозиционера, заявил, что «бутерброд придется вернуть», а самому Навальному, если он возглавит Россию, придется извиняться за российскую агрессию.

Напомним, ситуацию с заключением Навального Кулеба считает новым «рекордом» произвола российских властей.