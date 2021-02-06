Редкостные тигры убежали из индонезийского зоопарка, убив смотрителя и нескольких животных

Редкостные тигры убежали из индонезийского зоопарка, убив смотрителя и нескольких животныхhttps://racurs.ua/n150060-redkostnye-tigry-ubejali-s-indoneziyskogo-zooparka-ubiv-smotritelya-i-neskolkih-jivotnyh.htmlРакурс
В Индонезии двое редкостных суматранских тигров сбежали из зоопарка на острове Борнео.
Убежать двум 18-месячным самкам помогли проливные дожди, которые вызвали оползень, повредивший ограждение, сообщает BBC.
Животные сбежали поздно вечером 5 февраля. Рядом с их вольером обнаружили тело 47-летнего смотрителя зоопарка, на котором были раны и царапины.
Также у вольера нашли нескольких мертвых животных, в частности обезьяну и страуса.
Из-за побега этих опасных животных пришлось организовать масштабную охоту в расположенном на западе острова городе Сингкаванг.
Полиция приказала закрыть ближайшие туристические места, а местных жителей призвала оставаться дома.
Хотя животных, относящихся к вымирающему виду, пытались поймать живыми, одну из тигриц, которая вела себя агрессивно и могла убежать в другой район, пришлось застрелить. Другую удалось усыпить.
Хотя мы всеми силами пытались поймать животное живым, нашим приоритетом является безопасность людей, — подчеркнули в местном природоохранном ведомстве.
Напомним, из зоопарка в Одессе в июле 2020 года убежала группа гамадрилов.