Редкостные тигры убежали из индонезийского зоопарка, убив смотрителя и нескольких животных

В Индонезии из зоопарка сбежали редкостные суматранские тигры, фото: Babyplus

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Ракурс

В Индонезии двое редкостных суматранских тигров сбежали из зоопарка на острове Борнео.

Убежать двум 18-месячным самкам помогли проливные дожди, которые вызвали оползень, повредивший ограждение, сообщает BBC.

Животные сбежали поздно вечером 5 февраля. Рядом с их вольером обнаружили тело 47-летнего смотрителя зоопарка, на котором были раны и царапины.

Также у вольера нашли нескольких мертвых животных, в частности обезьяну и страуса.

Из-за побега этих опасных животных пришлось организовать масштабную охоту в расположенном на западе острова городе Сингкаванг.

Полиция приказала закрыть ближайшие туристические места, а местных жителей призвала оставаться дома.

Хотя животных, относящихся к вымирающему виду, пытались поймать живыми, одну из тигриц, которая вела себя агрессивно и могла убежать в другой район, пришлось застрелить. Другую удалось усыпить.

Хотя мы всеми силами пытались поймать животное живым, нашим приоритетом является безопасность людей, — подчеркнули в местном природоохранном ведомстве.

Напомним, из зоопарка в Одессе в июле 2020 года убежала группа гамадрилов.