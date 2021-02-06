Зеленский пообщался с полярниками — пообещал ледокол и получил приглашение в Антарктиду (ФОТО)https://racurs.ua/n150061-zelenskiy-poobschalsya-s-polyarnikami-poobeschal-ledokol-i-poluchil-priglashenie-v-antarktidu.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, с помощью видеосвязи в реальном времени пообщался с украинскими полярниками, которые находятся сейчас в Антарктиде.
Событие состоялось по случаю 25-й годовщины украинской антарктической станции «Академик Вернадский», сообщает пресс-служба Офиса президента.
В мероприятии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр образования Сергей Шкарлет, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
Во время этого разговора полярники, в частности, обсудили необходимость утверждения программы научных исследований.
Также полярники попросили Зеленского о собственном ледоколе, благодаря которому можно было бы проводить исследования без ограничений.
Владимир Зеленский отметил, что государство сделает все, чтобы отечественная антарктическая станция имела свой ледокол. Он поставил задачу Офису президента и Кабинету министров вместе выработать решение, которое позволило бы решить этот вопрос, — отмечает пресс-служба Офиса президента.
Кроме того, начальник 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба от имени всех полярников пригласил Зеленского стать первым президентом Украины, который посетит украинскую антарктическую станцию.
Зеленский сегодня, 6 февраля, также вручил ряд государственных наград выдающимся украинским полярникам и принял участие в церемонии погашения почтовых марок, выпущенных «Укрпочтой» и Национальным антарктическим научным центром по случаю 25-летия станции «Академик Вернадский».
Напомним, компания Google создала анимированный дудл по случаю 25-летия станции «Академик Вернадский».