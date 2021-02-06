Владимир Зеленский пообщался с полярниками

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Владимир Зеленский, президент Украины, с помощью видеосвязи в реальном времени пообщался с украинскими полярниками, которые находятся сейчас в Антарктиде.

Событие состоялось по случаю 25-й годовщины украинской антарктической станции «Академик Вернадский», сообщает пресс-служба Офиса президента.

В мероприятии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр образования Сергей Шкарлет, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Во время этого разговора полярники, в частности, обсудили необходимость утверждения программы научных исследований.

Также полярники попросили Зеленского о собственном ледоколе, благодаря которому можно было бы проводить исследования без ограничений.

Владимир Зеленский отметил, что государство сделает все, чтобы отечественная антарктическая станция имела свой ледокол. Он поставил задачу Офису президента и Кабинету министров вместе выработать решение, которое позволило бы решить этот вопрос, — отмечает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, начальник 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба от имени всех полярников пригласил Зеленского стать первым президентом Украины, который посетит украинскую антарктическую станцию.

Зеленский сегодня, 6 февраля, также вручил ряд государственных наград выдающимся украинским полярникам и принял участие в церемонии погашения почтовых марок, выпущенных «Укрпочтой» и Национальным антарктическим научным центром по случаю 25-летия станции «Академик Вернадский».

Напомним, компания Google создала анимированный дудл по случаю 25-летия станции «Академик Вернадский».