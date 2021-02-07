Тысячи украинцев подхватили COVID-19 за сутки — где больше всего больных (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150064-tysyachi-ukraincev-podhvatili-covid-19-za-sutki-gde-bolshe-vsego-bolnyh-infografika.htmlРакурс
Статистика коронавируса в Украине свидетельствует о незначительном уменьшении заболеваемости COVID-19 — 3 тыс. 370 человек заразились за прошедшие сутки, 6 февраля.
Среди больных — 188 детей и 96 медицинских работников. В больницы вчера попали 1 тыс. 869 человек, а 81 пациент скончался. Преодолеть коронавирус сумели 2 тыс. 297 человек. Об этом 7 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
В субботу, 6 февраля, больше всего случаев коронавируса обнаружили на Прикарпатье —454 больных. В Одесской области заболели 212 человек, Львовской — 202, Днепропетровской — 198 человек. Еще 197 случаев зафиксировали в Киеве.
За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 244 тыс. 849 человек, а выздоровели уже 1 млн 73 тыс. 46 человек. Умерли от COVID-19 и его осложнений 23 тыс. 6597 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 197 случаев;
- Винницкая область — 184 случая;
- Волынская область — 48 случаев;
- Днепропетровская область — 198 случаев;
- Донецкая область — 188 случаев;
- Житомирская область — 137 случаев;
- Закарпатская область — 169 случаев;
- Запорожская область — 86 случаев;
- Ивано-Франковская область —454 случая;
- Киевская область — 176 случаев;
- Кировоградская область — 6 случаев;
- Луганская область — 33 случая;
- Львовская область — 202 случая;
- Николаевская область — 118 случаев;
- Одесская область — 212 случаев;
- Полтавская область — 37 случаев;
- Ровенская область — 73 случая;
- Сумская область — 134 случая;
- Тернопольская область — 117 случаев;
- Харьковская область — 164 случая;
- Херсонская область — 50 случаев;
- Хмельницкая область — 97 случаев;
- Черкасская область — 20 случаев;
- Черновицкая область — 185 случаев;
- Черниговская область — 85 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 5 февраля коронавирус обнаружили в 4 тыс. 310 граждан Украины. В те сутки наибольшее количество подтвержденных случаев регистрировали в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Киевской и Львовской областях.