Более 3 тыс. украинцев подхватили COVID-19 за сутки. Фото:

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Статистика коронавируса в Украине свидетельствует о незначительном уменьшении заболеваемости COVID-19 — 3 тыс. 370 человек заразились за прошедшие сутки, 6 февраля.

Среди больных — 188 детей и 96 медицинских работников. В больницы вчера попали 1 тыс. 869 человек, а 81 пациент скончался. Преодолеть коронавирус сумели 2 тыс. 297 человек. Об этом 7 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В субботу, 6 февраля, больше всего случаев коронавируса обнаружили на Прикарпатье —454 больных. В Одесской области заболели 212 человек, Львовской — 202, Днепропетровской — 198 человек. Еще 197 случаев зафиксировали в Киеве.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 244 тыс. 849 человек, а выздоровели уже 1 млн 73 тыс. 46 человек. Умерли от COVID-19 и его осложнений 23 тыс. 6597 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 197 случаев;

Винницкая область — 184 случая;

Волынская область — 48 случаев;

Днепропетровская область — 198 случаев;

Донецкая область — 188 случаев;

Житомирская область — 137 случаев;

Закарпатская область — 169 случаев;

Запорожская область — 86 случаев;

Ивано-Франковская область —454 случая;

Киевская область — 176 случаев;

Кировоградская область — 6 случаев;

Луганская область — 33 случая;

Львовская область — 202 случая;

Николаевская область — 118 случаев;

Одесская область — 212 случаев;

Полтавская область — 37 случаев;

Ровенская область — 73 случая;

Сумская область — 134 случая;

Тернопольская область — 117 случаев;

Харьковская область — 164 случая;

Херсонская область — 50 случаев;

Хмельницкая область — 97 случаев;

Черкасская область — 20 случаев;

Черновицкая область — 185 случаев;

Черниговская область — 85 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 5 февраля коронавирус обнаружили в 4 тыс. 310 граждан Украины. В те сутки наибольшее количество подтвержденных случаев регистрировали в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Киевской и Львовской областях.