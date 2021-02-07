Строительство «Северного потока-2» возобновилось. Фото: delo.ua

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Строительство российского газопровода «Северный поток-2» возобновилось в водах Дании.

Судно-трубоукладчик «Фортуна» в субботу, 6 февраля, успешно провело морские испытания и приступило к прокладке труб. Работы ведутся под водой. Это судно может в течение суток прокладывать под водой до 0,4 км труб. О возобновлении работ заявила компания-оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG, передает DW.

Отмечается, что подготовительная работа к укладке труб в водах Дании началась еще 24 января, но работы на этом участке судно должны были продлить еще по 15 января. Руководство будущего российского газопровода ожидает, что «Фортуна» завершит работы в датских водах до конца мая. Затем планируется укладка труб в водах Германии, где строительство продлится до июня 2021 года.

Напомним, правительство Германии рассматривает возможность создания на трубопроводе механизма остановки эксплуатации газопровода. Чтобы «Северный поток-2» можно будет «отключить» в случае, если Москва заявит о планах сократить поставки «голубого топлива» через газотранспортную систему Украины.