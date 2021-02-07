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Новая и смертельная пандемия угрожает человечеству. Фото: rg.ru

Новая и смертельная пандемия угрожает человечеству — ученые

7 фев 2021, 10:14
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Новая пандемия, которая будет намного хуже COVID-19, уже не за горами и может нести огромную угрозу человечеству.

Люди могут улавливать от животных смертельные микробы, а животные несут тысячи вирусов, многие из которых могут передаваться от одного вида к другому. Эти болезни столь же заразны, как корь и смертельны, как лихорадка Эбола. Кроме того, они могут мутировать. Об этом заявил эколог Джон Видал, сообщает британское издание Daily Mirror.

В своей статье ученый пишет, что его коллеги уже сделали неутешительные прогнозы о том, что ждет человечество в будущем. Видал призывает правительства стран мира признать угрозу пандемии в масштабах «Черной смерти» — пандемии чумы, от которой погиб каждый третий человек в Европе в XIV веке.

Соглашается с ученым и соруководитель отдела здоровья животных и человека в Международном научно-исследовательском институте животноводства в Найроби Делия Грейс Рэндольф. Она отметила, что человечеству может угрожать волна новых зоонозных болезней, смесь старых и новых вирусов. Рэндольф обвиняет в опасности нового вируса разрушение естественной среды обитания животных, вызванное изменениями в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания.


По прогнозам Видала, новый вирус может поразить Землю за несколько недель. Болезнь может убить десятки миллионов человек до того времени, когда против нее будут приняты меры.

Напомним, в США привлекут сотни миллионов генномодифицированных комаров для борьбы с комарами вида Aedes aegypti, которые разносят ряд смертельных для людей болезней.


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