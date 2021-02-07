Плазменный двигатель для космических путешествий разработали в США. Фото: depositphotos.com

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Новый плазменный двигатель для космических кораблей разработали в Соединенных Штатах Америки.

О его разработке объявили исследователи Принстонского университета в США. Такой двигатель может разгонять космические корабли в десять раз быстрее, чем сейчас, поскольку оснащен мощными магнитными полями, которые позволяют увеличивать или уменьшать тягу, разгоняя или замедляя космический корабль. Ученые считают, что такая технология обеспечит скоростное передвижение между планетами Солнечной системы. Об этом 7 февраля сообщает ресурс 4PDA.

Как рассказала представитель университета Фатима Эбрахими, создать такой двигатель они запланировали еще в 2017 году. Однажды на палубе судна она заметила сходство между выхлопными газами автомобиля и высокоскоростными частицами токомака.

После завершения проектных работ разработали компьютерное моделирование, которое показало, что новый плазменный двигатель способен генерировать выхлоп со скоростью сотни километров в секунду, что в десять раз быстрее, чем у аналогичных агрегатов, используемых сейчас в космической отрасли.

Напомним, исследователи из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук Джона А. заявили, что скелеты морских губок могут помочь в строительстве будущих легких космических кораблей, мостов и небоскребов.