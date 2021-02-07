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Снігопади прийшли в Україну. Фото: ВЗ

Снігопади повернулися в Україну — рятувальники попередили про можливі проблеми

7 лют 2021, 12:00
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Погода в Україні погіршилася у неділю, 7 лютого. Українські синоптики попереджають про сніг, сильні пориви вітру та ожеледицю в низці регіонів.

У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях очікується значний сніг, а на Закарпатті — з дощем. Прогнозують ожеледь, на дорогах ожеледицю й пориви вітру 15−20 м/с. Крім того, через негоду на високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека. Про це повідомив Гідрометцентр.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до порушення руху автотранспорту, а на окремих ділянках доріг у Рівненській, Волинській та Львівській областях рух може бути повністю припиненим. Також через негоду в окремих населених пунктах можуть спостерігатися перебої з енергопостачанням.


Снігопади повернулися в Україну. Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 7 лютого очікується з опадами у західних, а також центральних та південних областях. У низці регіонів прогнозувалося ускладнення погодних умов.

Джерело: Ракурс


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