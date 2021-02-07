Сюрприз к годовщине Независимости Украины анонсировал Кулеба. Фото:

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Сюрприз к 30-й годовщине Независимости Украины готовит Министерство иностранных дел.

В этом году 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. Еще в октябре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указ об организации мероприятий по случаю 30-й годовщины праздника. На Крещатике и майдане Независимости планируется проведение военного парада. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью «Радіо Свобода».

Сюрприз! Этого никогда не было, и если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим кое-что привезти в Украину. Приоткрою немножко закулисья. Кое-что, что находится за границей, — отметил дипломат.



Напомним, Дмитрий Кулеба заявлял, что в 2021 году работу МИД прежде всего сосредоточат на противодействии российской агрессии и укрепления безопасности Украины. Второе направление — вопросы, связанные с пандемией коронавируса, поскольку COVID-19 будет оставаться вызовом еще длительное время. Третий приоритет — запуск «Крымской платформы», которую в 2020 году инициировал Киев.