Папа Римский впервые назначил женщину в Синод епископов. Фото: zik.ua

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Папа Римский Франциск впервые в истории назначил в Синод епископов женщину.

Гражданка Франции Натали Бекварт стала одним из заместителей секретаря Архиерейского Синода. Отныне она имеет право голоса в органе, который консультирует Папу Римского и обсуждает некоторые из самых спорных вопросов в католической церкви. Об этом сообщает издание Vatican News.

По словам самой Бекварт, она будет помогать секретарю Синода в его работе и сопровождать его. По ее мнению, это назначение означает то, что женщинам доверяют в церкви. Также сестра добавила, что во время последнего Синода было много просьб о назначении женщин на руководящие должности.

Как известно, 12 февраля Папа Римский Франциск по итогам Синода в отношении региона Амазонии не одобрил предложений епископов по ослаблению запрета жениться для местных священнослужителей. В тот же день Ватикан обнародовал заключительный документ Синода, в котором понтифик призвал привлекать к деятельности Католической церкви в Амазонии больше миссионеров и женщин.

Напомним, Папа Римский Франциск известен своими либеральными взглядами как для представителя церкви. В сентябре 2020 года он поддержал молодежь, идентифицирующую себя как представители ЛГБТ-сообщества.