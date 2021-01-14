Папы Римские. Фото: УП

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Ракурс

Папа Римский Франциск и его предшественник, Бенедикт XVI, привились от коронавируса. Понтифики получили вакцину, которую разработала американская компания Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Ранее 84-летний Франциск заявил, что прививку от коронавируса должен сделать каждый человек. Об этом сообщает Vatican News.

На данный момент оба папы получили первую дозу вакцины, повторная прививка ожидает их спустя три недели. Отмечается, что из соображений конфиденциальности съемка во время процедуры не велась.





Вакцинация в Ватикане началась 13 января. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что в первую очередь прививки сделают работникам сферы здравоохранения, служб безопасности и пожилым людям.

Подчеркнем, что в декабре 2020 года Ватикан признал использование вакцины от коронавируса «морально приемлемым» даже в том случае, если для разработки препарата применялись клеточные линии, полученные из абортированного плода.

Напомним, ранее мы сообщали, что год отпущения грехов объявил Папа Римский Франциск. Речь идет о специальной индульгенции, введенной Святым Престолом в связи с пандемией коронавируса. На отпущение грехов могут рассчитывать те, кто покается в течение года — с 8 декабря 2020 года по 8 декабря 2021 года.