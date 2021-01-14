Папа Римський і його попередник прищепилися від коронавірусу

Папа Римський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n149016-papa-rymskyy-i-yogo-poperednyk-pryschepylysya-vid-koronavirusu.html

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Папа Римський Франциск і його попередник, Бенедикт XVI, вакцинувалися від коронавірусу. Понтифіки отримали вакцину, яку розробила американська компанія Pfizer спільно з німецькою BioNTech.

Раніше 84-річний Франциск заявив, що щеплення від коронавірусу повинна зробити кожна людина. Про це повідомляє Vatican News.

На цей час обидва папи отримали першу дозу вакцини, повторне щеплення очікує на них через три тижні. Зазначається, що з міркувань конфіденційності зйомка під час процедури не велася.



Вакцинація в Ватикані розпочалася 13 січня. Глава служби друку Святого престолу Маттео Бруні оголосив, що перш за все щеплення зроблять працівникам сфери охорони здоров’я, служб безпеки та літнім людям.

Зауважимо, що в грудні 2020 року Ватикан визнав використання вакцини від коронавірусу «морально прийнятним» навіть у тому випадку, якщо для розробки препарату застосовувалися клітинні лінії, отримані з абортованого плода.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рік відпущення гріхів оголосив Папа Римський Франциск. Мова йде про спеціальну індульгенцію, введену Святим Престолом у зв’язку з пандемією коронавірусу. На відпущення гріхів можуть розраховувати ті, хто покається протягом року — з 8 грудня 2020 року по 8 грудня 2021 року.