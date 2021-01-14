Офіційне вікно в Україну для іноземців відкрило МЗС

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Ракурс

Сайт ukraine.ua, який інформуватиме іноземців про подорожі, навчання в Україні, а також можливості щодо інвестицій офіційно запустило 14 січня Міністерство закордонних справ України.

Нам вдалося взяти під контроль і управління держави, а не приватних осіб чи компаній, інтернет-домен ukraine.ua. Тепер за цією адресою буде розміщено сайт, який розповідатиме світу про Україну, — повідомив під час онлайн-брифінгу у четвер очільник МЗС Дмитро Кулеба.

За словами головного дипломата України, в основі сайту лежить візуальний бренд Ukraine Now. За наповнення ресурсу надалі відповідатиме також зовнішньополітичне відомство.

Кулеба розповів, що на сайті є розділ Explore (Відкрий Україну), де розповідається, куди можна поїхати в Україні, що побачити, як провести вільний час, де смачно поїсти. Незабаром там з’явиться розділ про історію України.

Також іноземцям роз’яснюватимуть, чому варто інвестувати в Україну та які можливості пропонує наша держава.

Сайт ukraine.ua має стати магнітом для звичайного іноземного туриста, для іноземного бізнесмена і для іноземного студента. Усе це для того, щоб привертати до України додаткову увагу та популяризувати нашу країну у світі, зміцнювати її авторитет, — зазначив Кулеба.

До створення ресурсу долучилися понад 30 компаній, стартапи, освітні, культурні інституції та десятки волонтерів. На думку Кулеби, сайт стане офіційним вікном в Україну в онлайн-просторі.