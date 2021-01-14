Официальное окно в Украину для иностранцев открыл МИД

https://racurs.ua/n149015-oficialnoe-okno-v-ukrainu-dlya-inostrancev-otkryl-mid-foto.html

Ракурс

Сайт ukraine.ua, который будет информировать иностранцев о путешествиях, обучении в Украине, а также возможностях в сфере инвестиций, официально запустило 14 января Министерство иностранных дел Украины.

Нам удалось взять под контроль и управление государства, а не частных лиц или компаний, интернет-домен ukraie.ua. Теперь по этому адресу будет размещен сайт, который расскажет миру об Украине, — сообщил во время онлайн-брифинга в четверг глава МИД Дмитрий Кулеба.

По словам главного дипломата Украины, в основе сайта лежит визуальный бренд Ukraine Now. За наполнение ресурса в дальнейшем будет отвечать также внешнеполитическое ведомство.

Кулеба отметил, что на сайте есть раздел Explore (Открой Украину), где рассказывается, куда можно поехать в Украине, что увидеть, как провести свободное время, где вкусно поесть. Вскоре там появится раздел об истории Украины. Также иностранцам разъяснят, почему стоит инвестировать в Украину и какие возможности предлагает наше государство.

Сайт ukraine.ua должен стать магнитом для обычного иностранного туриста, для иностранного бизнесмена и для иностранного студента. Все это для того, чтобы привлекать в Украину дополнительное внимание и популяризировать нашу страну в мире, укреплять ее авторитет, — отметил Кулеба.

К созданию ресурса присоединились свыше 30 компаний, стартапы, образовательные, культурные учреждения и десятки волонтеров. По мнению Кулебы, сайт станет официальным окном в Украину в онлайн-пространстве.