Найбільший акумулятор у світі побудують в Австралії

Найбільший акумулятор побудують в Австралії. Фото: newatlas.com

https://racurs.ua/ua/n150074-naybilshyy-akumulyator-u-sviti-pobuduut-v-avstraliyi.html

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Найбільшу акумуляторну станцію побудують в Австралії. Вона буде набагато більшою за станцію, яку в 2017 році побудував на континенті Ілон Маск.

Компанія CEP Energy збирається побудувати в новому Уельсі на південному сході Австралії найбільший акумулятор з коли-небудь створених людиною. Потужність її складе 1,2 гігавата — увосьмеро більше, ніж у установки Маска. Про це 7 лютого повідомляє ресурс 4PDA.

Сам акумулятор розташують неподалік міста Куррі-Куррі. Автори проекту заявляють, що система збирати та вивільнятиме надлишкову поновлювану енергію, що генерується несинхронно з попитом. Очікується, що об'єкт введуть в експлуатацію до 2023 року: модулі у вигляді гігантських акумуляторних блоків будуть підключати поступово.

Нагадаємо, навесні 2020 року на Балі презентували нову еко-яхту Aquanima 40 на електротязі. Судно рухається за допомогою двох електродвигунів потужністю 10 кВт кожен, а підзарядка акумуляторів здійснюється за допомогою сонячних панелей, які встановлені на даху яхти.