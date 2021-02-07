Погода в Україні. Фото: pixabay.com

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Погода в Україні 8 лютого очікується переважно хмарна, в північних та східних областях, а також у Волинській, Рівненській та Вінницькій областях випаде сніг, місцями — значні опади.

У південних, центральних регіонах країни, а також в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Львівській областях пройде мокрий сніг з переходом у дощ, повідомляє український Гідрометцентр.

У Закарпатській області пройдуть зливи з випаданням понад 20 мм опадів, також спостерігатиметься туман, видимість знизиться до 600−700 м.

7−8 лютого у зв’язку з опадами та відлигою на високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (третій рівень).

Погода в Києві очікується сніжна — опади прогнозують вдень та вночі. Температура повітря вночі буде 12−14° морозу, вдень — 7−9° нижче нуля.

Погода в Харкові теж буде зі снігом. Вночі прогнозують 12−14° з позначкою мінус, а вдень — 4−6° морозу.

Погода в Одесі очікується з опадами — прогнозують дощ та сніг з дощем. Вночі температура повітря буде 4−6° морозу, а вдень стовпчики термометру піднімуться до 5−7° тепла.

Погода у Львові буде сніжною — вдень та вночі прогнозують опади. Стовпчики термометра вночі покажуть 6−8° нижче нуля, а вдень буде 2−4° морозу.

Погода в Карпатах також буде з опадами — вночі очікується мокрий сніг з дощем, а вдень — дощ. Вночі температура повітря буде 2−4° тепла, вдень прогнозують 7−9° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 8 лютого очікується відносно спокійна, зранку прогнозують слабку магнітну бурю.