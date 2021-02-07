Погода в Україні. Фото: ДСНС

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Погода в Україні погіршилася у неділю, 7 лютого.

До кінця доби у західній частині України буде сніг, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях — значний сніг. На Закарпатті спостерігається сніг з дощем та ожеледь, попереджають у прес-службі ДСНС України.

Станом на 20.00 спостерігається місцями невеликий сніг у:

Львівській області (сніговий покрив до 10 см),

Тернопільській області (сніговий покрив 7 см),

Івано-Франківській області (сніговий покрив 5 см)

Хмельницькій області (сніговий покрив 5 см).

У північних, центральних та південних областях місцями невеликий сніг, у східних областях без опадів, в Закарпатській — дощ.

На дорогах місцями спостерігається ожеледиця, пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

На Хмельниччині бійці ДСНС забезпечують чергування пересувних пунктів обігріву та техніки підвищеної прохідності на автодорозі Н-03 поблизу села Гуменці, Кам’янець-Подільського району та на автошляху М-12 поблизу смт Війтівці Волочиського району.

Водночас рятувальники Рівного в цілодобовому режимі готові прийти на допомогу громадянам, що опинилися заручниками негоди. В оперативному розрахунку та на резерві знаходиться понад 35 одиниць спецтехніки ДСНС та понад 50 рятувальників чергують цілодобово.

У Тернопільській області на бойовому чергуванні перебуває 181 рятувальник, 73 одиниці техніки та ще 67 в резерві, у бойову готовність приведено чотири мобільні пункти обігріву.

З початку негоди рятувальники розпочали визволяти з кюветів та засніжених ділянок доріг транспортні засоби.

7 лютого о 9.04 до ДСНС надійшло повідомлення про те, що в селі Красник Івано-Франківської області водій легкового автомобіля Toyota не впорався з кермуванням та з’їхав у кювет.

До місця події прибули надзвичайники та відбуксирували автомобіль на проїжджу частину автодороги.

А в селі Молодилів, теж на Івано-Франківщині, заручником негоди став автомобіль швидкої медичної допомоги, який, рухаючись на виклик, застряг і не міг самостійно продовжити рух.

Рятувальники відбуксирували транспорт на безпечну ділянку дороги.

Нагадаємо, 8 лютого в Україні очікується хмарна погода, в північних та східних областях, а також у Волинській, Рівненській та Вінницькій областях випаде сніг, місцями — значні опади.

Синоптики закликали водіїв та пішоходів бути уважними та обережними і не покидати домівок без нагальної потреби.