На провокації Росії на Донбасі Кравчук закликав відповідати пострілами. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150083-na-provokaciyi-rosiyi-na-donbasi-kravchuk-zaklykav-vidpovidaty-postrilamy.html

Ракурс

Леонід Кравчук, голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), розповів, як влада повинна реагувати на постійні заяви Росії про те, що Україна порушує мінські угоди.

Ми реагуємо і словами, й іншими способами. Найкраща реакція була б взяти й викинути їх з Донбасу і Криму. Вони на це заслуговують. Але це війна, ми домовилися, що ми будемо працювати дипломатичними політичними методами. Інша справа — не можна лишати без уваги жодного факту, якоїсь брутальної лайки, ставлення, оцінки, політичної брехні. На будь-яку брехню треба відповідати правдою, фактами, — сказав Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, потрібно діяти дзеркально і на кожен постріл відповідати пострілом.

Якщо ми подивимося на останні події, то вони очевидні. Вчора і сьогодні убивають наших солдатів, стріляють, при чому уже з 20-мм мінометів, тобто порушують всі можливі й неможливі домовленості. Я скажу свою думку, я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба видумувати, що це провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, відповідати маємо так само, — сказав Кравчук.

На його думку, противник використовує будь-які можливості, щоб провокації перетворити на реалії.

Не треба чекати, поки когось уб’ють чи поранять. Вони використовують будь-які можливості, щоб провокації перетворювати у реалію. Тобто звинувачувати Україну, вимагати від України та стріляти в солдатів України. Чого ми маємо спостерігати та удавати, що цього не відбувається? Має бути відповідна жорстка реакція у всьому, інакше вони будуть розуміти, що наші поступки — це ознака нашої слабкості, — сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні ООС поранили чотирьох та убили двох солдат ЗСУ.