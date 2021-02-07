Стали відомі імена загиблих військових, які підірвалися на Донбасі. Фото:

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На Донбасі загинули двоє українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка, стали відомі їх імена.

Із сумом повідомляємо, що 6 лютого в районі населеного пункту Новомихайлівка під час висування на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє наших хлопців загинули, — повідомили на сторінці 28 механізованої бригади у Facebook.

Також назвали імена загиблих військових — померли старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний. Третій військовослужбовець знаходиться у лікарні.

Володимир Зеленський ніяк не прокоментував смерть українських військових, вчора він спілкувався з полярниками з нагоди 25-ї річниці антарктичної станції «Академік Вернадський».

Нагадаємо, 6 лютого троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висунення на взводний опорний пункт. Від отриманих поранень двоє захисників загинули на місці.